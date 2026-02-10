Círculo Deportivo suma jerarquía: experiencia de Primera para dar un salto en el Federal A

Círculo Deportivo confirmó una incorporación de peso para afrontar el Federal A: Ciro Rius. El extremo, se convirtió en nuevo refuerzo del conjunto de Nicanor Otamendi. Con una extensa trayectoria en el fútbol argentino y un perfil asociado a la máxima categoría, el atacante llega para aportar experiencia, jerarquía y variantes ofensivas en un torneo cada vez más exigente.

Nacido el 27 de octubre de 1988 en Ramallo, Rius viene de disputar la última temporada de la Primera Nacional con Arsenal de Sarandí y acumula un total de 370 partidos en el fútbol profesional. Su arribo representa una apuesta clara del club por futbolistas con recorrido, capaces de marcar diferencias tanto dentro como fuera de la cancha.

Si bien el equipo de Sarandí fue su segundo paso por el ascenso —tras una etapa previa en Aldosivi en la temporada 2013/14—, la carrera de Rius estuvo mayormente ligada a la Primera División. Surgido en Argentinos Juniors, fue parte del plantel campeón del Clausura 2010 y luego construyó una trayectoria destacada en clubes como Godoy Cruz, Lanús, Rosario Central, Atlético Tucumán, Central Córdoba y Platense.

De todos modos, su identificación más fuerte se dio en Defensa y Justicia, donde disputó 110 partidos y fue protagonista en la histórica conquista de la Copa Sudamericana. A los 37 años, Ciro Rius llega a Círculo Deportivo con el objetivo de potenciar el ataque y aportar liderazgo en un Federal A que no da margen de error, en una incorporación que ilusiona a todo el mundo papero.