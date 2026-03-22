Quilmes reaccionó a tiempo y se quedó con el clásico de barrio

En un partido no apto para cardíacos, Quilmes se impuso al Unión por 88 a 85 luego de ir ganando durante casi todo el juego y casi perderlo todo al final. Su gente fue quien lo empujó en la adversidad del resultado y el equipo salió a flote ante un rival durísimo. Dos figuras, una de cada bando: Joaquín Ríos con 19 puntos y 17 rebotes en Quilmes; y Juan Ignacio Bellozas en Unión, con 25 tantos y 18 rebotes.​​​​​

El clásico de barrio marplatense entre los rivales que sus sedes están separadas por apenas cuatro cuadras, tuvo en la previa la noticia de la baja de Carneglia en el conjunto celeste por emigrar a Gimnasia La Plata. Y un equipo que siempre usó con creces todos sus recursos, era lógico que lo extrañe pero en el transcurso del juego no fue así. Quilmes impuso condiciones desde el primer instante y se escapó 18 a 10 de la mano del "tucu" Luna en la base y el foráneo Moore en la pintura, ambos con cinco puntos. El minuto de Aquino logró parar el aumento de la diferencia y poco a poco, en Unión comenzó a ganar protagonismo Bellozas; hasta que "juani", se tornó en un dolor de cabeza para el dueño de casa con sus ocho puntos en el parcial. El primero se cerró el 29 al 26 a favor de Quilmes pero el "quincho" mostró una vez más, su credencial de equipo bravo.

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Para el segundo la intención de ambos fue ajustar en defensa por los altos guarimos recibidos, y el amanecer del segundo se tornó más friccionado. En esa disputa fue Thiago Flossi con cuatro puntos que ubicó a los suyos a uno (31 a 30) y en el Martínez ya había un partidazo. Dominé se mantuvo arriba a Quilmes, respondieron Navarro y Yarza. Recién en el final el equipo de Bianchelli pudo sacar una pequeña renta de siete (47 a 40) para irse al descanso largo un poco más relajado, pero sabiendo que no iba a ser fácil, y menos con la cuarta falta de Alderete que le cobraron por protestar, con la mitad del juego por delante. Destacados: Moore en Quilmes con 11 y Bellozas en Unión con 10 puntos y 8 rebotes.

La apuesta de Bianchelli fue "a lo seguro" y puso en cancha a los titulares "ideales" con Costa en la base y De la Fuente que volvió de una lesión. Así pudo acomodar la estantería y de la Mano de De Miguel (dos triples) y cinco puntos de Costa se escapó 61 a 48 promediando el parcial. Pero Unión siempre lucha y volvió de la mano de un Thiago Flossi brillante (ocho puntos en el final), acompañado por Varas y Bellozas, para que la visita; una vez más, se ponga a uno y cierre de la mejor manera el tercero. Fue 66 a 65 arriba Quilmes y todo a dirimirse en el último.

Quilmes encontró puntos en el poste bajo con sus internos Moore, Alderete y Ríos, pero enfrente Bellozas continuó con su recital, bien acompañado por Macrini y Yarza, anotando un doble clave, se pusieron al frente a Unión 75 a 73 a menos de cinco minutos para el final. Bellozas de tres estiró a cinco la diferencia y parecía que se venía la noche para Quilmes, pero ahí apareció su público para empujar a los suyos y en una ráfaga el "tricolor" metió un parcial de 7 a 0 con Ríos como abandonado de la recuperación y así, volver a tomar el liderazgo en el electrónico a falta de dos minutos. Los últimos instantes fueron de alta tensión, ya que "el quincho" no se dio por vencido, luchó hasta el final y Bernardini tiró para empatar. Pero el destino jugó del lado de Quilmes y el dueño de casa, por el peso de sus 39 años de básquet profesional se quedó con el clásico del barrio por 88 a 85. Unión cerró su participación en el certamen con una gran entrega. Al Cervecero le quedan dos compromisos y sigue en carrera por el boleto directo a octavos.