Un trabajado y necesario triunfo de Quilmes ante su gente

Quilmes se impuso 72 a 70 a un durísimo Deportivo Viedma que vendió cara su derrota. El goleador fue "Juane" De La Fuente con 29 y también se destacó Alderete que, además de sus 28 puntos, fue una referencia en el poste y bajo el rebote decisivo para la victoria local.

El "cervecero" sabía que se jugaba una parada brava y no solo porque enfrente tenía a un rival difícil, sino porque el 2026 de Quilmes no es el esperado. Para colmo de males en la jornada se confirmó la lesión de su base titular Santiago Ludueña que lo marginará de las canchas por el resto de la temporada.

ESTADÍSTICAS COMPLETAS

En este contexto el "cervecero" saltó a la cancha con Luna en el puesto de uno pero con Alderete tomando protagonismo en el poste. Y luego de un inicio de estudio, Quilmes despegó con defensa y 12 puntos de Alderete para escaparse 19 a 8. No sirvió de mucho el minuto pedido por Bogliacino pero en el local el rol protagónico lo asumió De La Fuente que con 7 puntos también puso luz a un buen primer cuarto marplatense. Por su parte Viedma buscó en varias manos pero ninguna fue confiable y el primer chico se cerró 24 a 13 para Quilmes.

Pero Viedma tiene bien ganada la chapa de equipo duro y en un abrir y cerrar de ojos, construyó un parcial de 10 a 0 de la mano de Petre y Ventura para volver a nivelar las cosas. El dueño de casa no solo flaqueó atrás, sino que se secó en ataque y Alderete con un doble casi furtivo espantó la malaria. Pero a partir de ese momento las cosas quedaron parejas y fue palo a palo hasta el final del primer tiempo. Un triple de De La Fuente fue el último gol del segundo cuarto y dejó al local arriba en el electrónico 36 a 35.

El tercero conservó su paridad y no hubo un claro dominador. El estudio del rival y la precaución estuvieron a la orden del día hasta que De La Fuente se puso en modo "distinto" y con el acompañamiento de Ríos, Quilmes sacó la primera diferencia del cuarto, 53 a 45. Le costó al dueño de casa, además de que Merchant generó juego en la visita también, pero se pudo mantener al frente porque Alderete no abandonó su rol protagónico y con decisiones certeras, Quilmes cerró arriba 57 a 51.

Para el final el libreto no se modificó y de entrada nomás Ventura facturó un triple desde el córner para avisar que el suspenso en el juego gozaba de buena salud. Merchant apareció en los momentos calientes, De La Fuente nunca aflojó. Los minutos pasaban y cada vez estaban mas parejos. Al último minuto ingresaron con Quilmes arriba por uno (69 a 68) y fue ahí cuando Alderete con un doble que rebotó en todos lados dejó a su equipo arriba por tres, Osella respondió con la misma moneda con 30 segundos de juego. En la salida Ríos falló de tres, el rebote fue marplatense y también marró Luna desde el perímetro, pero Alderete enorme; capturó el rebote que valió el partido para erigirse como figura y que su equipo rubrique, (con algo de suspenso por el libre que falló Luna sin tocar el aro) por primera vez en el año calendario, un triunfo en condición de local por demás necesario.

