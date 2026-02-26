Este miércoles 25 de febrero de 2026, Quilmes se impuso ante Villa Mitre de Bahía Blanca por 75 a 68 en el estadio Nuevo José Martínez, recuperando terreno en la Liga Argentina de Básquetbol gracias a una actuación defensiva sobresaliente.

Desde el inicio, el equipo marplatense apostó a fortalecer su defensa, replicando las características que mostró al comienzo de la temporada. Juan Esteban De la Fuente fue clave en la ofensiva, anotando los primeros nueve puntos para su equipo y marcando el ritmo del partido.

En defensa, Joaquín Ríos y Pablo Alderete se destacaron al contener eficazmente a las principales amenazas de Villa Mitre, Federico Harina y Franco Pennacchiotti respectivamente. El local logró establecer una diferencia temprana de 13-6, aunque la rotación de ambos equipos permitió que Villa Mitre acortara la distancia momentáneamente.

El segundo cuarto se caracterizó por una defensa cada vez más intensa de Quilmes, que limitó las opciones ofensivas del rival a pesar de los regresos de Harina y Pennacchiotti. La presión defensiva causó errores en Villa Mitre y permitió a Quilmes aumentar la ventaja hasta 38-23, con un aporte destacado de Darry Moore.

En el tercer período, Moore continuó su buen momento, sumando puntos y contribuyendo en defensa. Sin embargo, la defensa zonal de Villa Mitre complicó al equipo local, que vio reducida su ventaja a 47-38. Un triple de Federico De Miguel fue clave para que Quilmes recobrara el control y cerrara el cuarto con un marcador favorable de 54-39.

El último cuarto fue disputado y con bajo acierto en tiros abiertos por ambos lados. Villa Mitre intensificó su juego físico, especialmente sobre De la Fuente y Alderete, y logró acercarse a cinco puntos con un triple de Fabián Sahdi que obligó a un tiempo muerto de Quilmes. A pesar de la presión, el conjunto local mantuvo la calma y aseguró la victoria con buenas definiciones y juego colectivo en los minutos finales.

La síntesis del encuentro fue la siguiente:

Quilmes (75): L. Luna 4, J. Ríos 4, J.E. De la Fuente 11, D. Moore 19, P. Alderete 19 (FI), T. Nally 4, F. De Miguel 9, A. Segurola 5, M. Dominé 0. DT: Javier Bianchelli.

Villa Mitre (68): A. Blanco 12, F. Harina 9, E. Giménez 3, I. Alem 11, F. Pennacchiotti 2 (FI), J. Lorca 16, L. Tambucci 9, F. Sahdi 3, S. Alimenti 0, M. Iglesias 3. DT: Sebastián Ginóbili.

El encuentro se disputó en el estadio Nuevo José Martínez y fue arbitrado por Oscar Britez y Martín Pietromónaco, con parciales de 20-15, 40-26 y 56-45 a favor de Quilmes.