Tragedia en la ruta: mueren una mujer y dos hijos tras choque frontal entre camionetas

Un choque frontal entre dos camionetas en la ruta nacional 3, cerca de Garayalde, Chubut, terminó con la vida de tres personas y causó heridas a otras tres. El siniestro tuvo lugar el viernes por la tarde en el kilómetro 1.750 de esa vía, y se investiga si el exceso de velocidad y la presencia de escarcha en el pavimento fueron factores determinantes.

Las víctimas fatales fueron Leandro Augusto Bría, de 38 años, conductor de una Ford EcoSport, y dos mujeres: Raquel Morando, de 70 años, y Bárbara Raquel Bría, de 45 años, madre y hermana de Leandro respectivamente. En el mismo vehículo también viajaba un niño de 11 años, sobrino de Leandro, quien permanece en terapia intensiva con fracturas en piernas, costillas y miembros superiores.

En la otra camioneta, una Toyota Hilux, se trasladaban Iván Andrés Morellato y Fabiola Vanina Alonso, ambos de 52 años, quienes resultaron con lesiones graves. Morellato sufrió una fractura expuesta en un brazo, mientras que Alonso presenta politraumatismos que requirieron intervención quirúrgica. Ambos fueron hospitalizados tras el accidente.

El lugar del siniestro estuvo cerrado al tránsito por varias horas mientras trabajaban personal policial, bomberos, criminalística y Gendarmería para asistir y realizar pericias.

Este sábado, el jefe de fiscales de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazabal, informó que existen indicios de que la Toyota Hilux circulaba a una velocidad excesiva antes del choque frontal con la EcoSport de la familia de Rawson. Morellato fue detenido por 12 horas, aunque se espera que recupere la libertad en el marco de la investigación en curso.

Olazabal explicó que "el dato sobre la velocidad de la Hilux surgió de un punto 100 kilómetros antes del lugar del accidente, que ocurrió en el kilómetro 1.685 de la RN 3" y aclaró que "Bría habría conducido su EcoSport dentro de los límites de velocidad reglamentarios". Añadió que determinar quién provocó el impacto es complejo debido a que "la zona estaba muy oscura, había escarcha y, según los primeros testimonios, estaba granizando en ese momento". Por ello, se realizarán pericias accidentológicas basadas en indicios y rastros.

Lucía Bría, familiar de las víctimas, expresó en sus redes sociales el profundo dolor que atraviesa: "Mi mamá, mi hermano y mi hermana fallecieron. No sé cómo sobrellevar tanto dolor. Mi sobrinito está bien, delicado en terapia... Pero será fuerte porque tiene quien lo cuida desde el cielo". Además, solicitó ayuda para costear pasajes desde Dinamarca, donde reside, y desde Italia, donde vive otro hermano, para poder despedir a sus seres queridos.

Por su parte, el intendente de Rawson, Damián Biss, manifestó su pesar por la pérdida de Leandro Bría, funcionario municipal: "Con profundo dolor lamento el fallecimiento de nuestro amigo, compañero de trabajo y funcionario municipal Leandro Bría, de su mamá y su hermana. Leandro fue una gran persona, un joven comprometido, trabajador y siempre dispuesto a dar lo mejor por nuestra ciudad. Su partida nos genera una enorme tristeza y deja un vacío muy grande entre quienes tuvimos la oportunidad de compartir con él".