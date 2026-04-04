Dio más de 2,4 de alcohol dos veces en 14 días y ahora enfrenta una multa millonaria

Dio más de 2,4 de alcohol en sangre dos veces en 14 días y lo multaron severamente.

Un hombre de 50 años en Chubut superó un lamentable récord y ahora deberá pagar una multa millonaria. En apenas dos semanas, fue interceptado en dos controles de tránsito distintos con niveles de alcohol en sangre que rozan la intoxicación.

La primera infracción ocurrió el 15 de marzo, cuando el test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,49 gramos de alcohol por litro de sangre. El segundo, fue el 29 de marzo y el test marcó 2,81 g/l.

Los operativos de control son encabezados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Policía de Chubut y al personal de Tránsito de la zona del Valle. Los agentes que participaron del segundo procedimiento dijeron que el conductor evidenciaba signos claros de alcoholemia, como aliento etílico intenso y grandes dificultades para manejar con normalidad, poniendo en riesgo su vida y la de terceros.

La sorpresa fue mucho mayor cuando comprobaron que se trataba de la misma persona que había sido sancionada días atrás. Ante la reiteración y gravedad de los hechos, la Justicia de Faltas y la ANSV resolvieron aplicar sanciones ejemplificadoras. En esa línea, el infractor deberá pagar una multa de 5 millones de pesos, su Licencia Nacional de Conducir quedará retenida y podría estar inhabilitado para manejar por hasta 400 días.

Desde la ANSV recordaron que conducir bajo los efectos del alcohol reduce los reflejos y altera la percepción del riesgo. “Al volante, la irresponsabilidad mata”, remarcaron tras el operativo.