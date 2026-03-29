Conmoción: una mujer asesinó de un balazo a su marido tras llegar borracho a la casa

Un hombre murió este fin de semana tras recibir un disparo dentro de su casa en la localidad chubutense de Tecka, un hecho que actualmente es objeto de investigación por parte de la Fiscalía de Esquel. La principal sospechosa es su esposa, quien fue detenida luego de que ella misma alertara a la Policía sobre el incidente.

La denuncia fue realizada por la mujer, quien afirmó que le disparó a su marido cuando este regresó a la vivienda en estado de ebriedad. Ante el aviso, la Policía se presentó en el domicilio y constató la situación, lo que derivó en el traslado urgente del hombre hacia un hospital en Esquel debido a la gravedad de sus heridas.

El traslado sanitario fue inmediato, pero el hombre murió a los pocos kilómetros, aproximadamente a 30 kilómetros del punto de origen, antes de llegar al centro de atención médica. Este desenlace llevó a que se iniciara una investigación por homicidio, centrada en esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho dentro del hogar.

Para conducir la pesquisa, un equipo del Ministerio Público Fiscal se desplazó hasta Tecka, integrando no solo personal judicial, sino también una profesional del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD), con el objetivo de abordar integralmente un caso delicado por el vínculo familiar y el impacto en la comunidad.

Tecka, una localidad habitualmente tranquila, se vio sacudida por este episodio, que alteró la vida cotidiana del pueblo. La Fiscalía actuó con rapidez para preservar pruebas y ordenar las primeras versiones sobre lo ocurrido en la vivienda.

Actualmente, la causa se encuentra en una etapa inicial, pero con una definición procesal clara: la mujer permanece detenida mientras se organizan los próximos pasos judiciales. La Oficina Judicial deberá fijar la fecha para la audiencia de control de detención y formalización de la investigación, donde se expondrán las hipótesis fiscales y los elementos iniciales del caso.

Por ahora, el expediente se sostiene en hechos concretos: un disparo en el interior de una casa, la denuncia realizada por la esposa, la muerte del hombre antes de llegar al hospital y la investigación en curso bajo la supervisión de la Fiscalía de Esquel. En las próximas horas se avanzará en la consolidación de pruebas y en la reconstrucción del contexto para esclarecer lo ocurrido.