Efectivo Sí, la financiera que forma parte del Grupo Galeno desde 2018, acordó la venta de 17 de sus sucursales y la totalidad de su operatoria a Banco Columbia. Esta transacción representa cerca de un tercio de su red física y fue informada mediante un hecho relevante ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Según el comunicado oficial, “la sociedad celebró un acuerdo con Banco Columbia por el cual se acordó la transferencia parcial de fondo de comercio por el cual la mencionada entidad adquiere la operatoria de 17 sucursales de nuestra sociedad, manteniendo los locales, mobiliario y los clientes personas humanas, sus cuentas, tarjetas de crédito, préstamos y toda operación activa y pasiva en las mismas registradas, así como ciertos activos (préstamos) y pasivos (plazos fijos) de otras sucursales no transferidas”.

Efectivo Sí opera bajo la razón social Compañía Financiera Argentina y está orientada a atender al sector no bancarizado de la población. Actualmente, ofrece servicios financieros a más de 400.000 clientes a través de una red que incluye 61 sucursales y más de 700 puntos de contacto, que abarcan comercios adheridos, comercializadoras, stands de venta y acuerdos con organismos.

La compañía pasó a formar parte del Grupo Galeno, liderado por Julio Fraomeni, en 2018 mediante la compra realizada por su subsidiaria Galeno Capital. En esa operación, adquirió la empresa a Banco Galicia con el objetivo de ingresar al negocio de financiamiento al consumo y expandirse en el crédito para pequeñas y medianas empresas (pymes).

Antes de esta adquisición, en 2008, Grupo Galicia había comprado el negocio a la multinacional American International Group (AIG), tras una competencia con otros actores locales, y apostó al sector de consumo. La operación actual implica un cambio significativo en la estructura de la financiera, que ahora reduce su presencia física tras casi una década bajo el paraguas de Grupo Galeno.