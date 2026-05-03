Sorteo 3370 del Quini 6: resultados y ganadores este domingo 3 de mayo

El sorteo número 3370 del Quini 6 de este domingo 3 de mayo puso en juego esta noche un pozo de más de 6.700 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 1.290 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 30 - 17 - 37 - 15 - 43 - 09. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 841 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 25 - 00 - 10 - 21 - 15 - 06. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 3 de mayo

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 3.999 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 29 - 32 - 28 - 07 - 19 - 05. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 367 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 44 - 41 - 22 - 12 - 28 - 00. Hubo 14 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó $26 millones.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 7.150 millones de pesos.