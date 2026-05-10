Sorteo 3372 del Quini 6: resultados y ganadores este domingo 10 de mayo

El sorteo número 3372 del Quini 6 de este domingo 10 de mayo puso en juego esta noche un pozo de más de 8.200 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 1.788 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 07 - 39 - 37 - 04 - 24 - 15. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.047 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 00 - 23 - 24 - 40 - 06 - 01. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 10 de mayo

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 4.839 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 08 - 44 - 24 - 15 - 01 - 21. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 389 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 06 - 43 - 40 - 03 - 21 - 04. Hubo 18 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó $21 millones.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 8.950 millones de pesos.