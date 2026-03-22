Carnicerías en crisis: el consumo cayó un 50% y los cortes "populares" no bajan de $15.000

La carne sufrió un nuevo aumento en febrero y las carnicerías céntricas de Mar del Plata advierten por una importante caída del consumo, que sería de entre el 50 y 40 por ciento. Los cortes económicos rondan los $15.000 y los más costosos pueden superar los $30.000.

Según comentaron a 0223 desde una reconocida carnicería ubicada en Moreno y San Luis, "últimamente ha bajado mucho el rendimiento", y "los clientes, más que nada, vienen por las ofertas del día y lo más accesible al bolsillo", teniendo en cuenta que la carne subió un 7,4% en febrero.

Por los altos valores, los clientes comenzaron a elegir pollo y cerdo.

Además, este fuerte cimbronazo tuvo un significativo impacto en cortes puntuales, tales como los siempre codiciados vacío ($25.900 por kilo) y entraña ($35.900 por kilo), según indicó el encargado del comercio."Es muy sacrificado para el trabajador", reconoció.

Con los precios por las nubes, aseguró que los clientes optaron por elegir carnes más accesibles, es decir cerdo y pollo, mientras que otros escogen cortes "populares", que serían la falda o bife ancho, que rondan los $14.900 y $19.900, respectivamente.

La entraña, el corte premium que supera ampliamente al resto.

En último instancia, debido a que hace una década se desempeña como carnicero, confió que "antes entraban alrededor de 300 clientes por día, y ahora entre 150 y 200, un 50% de caída de consumo".

Por su lado, desde otra carnicería situada en Belgrano al 2700, también en el centro de Mar del Plata, le aseguraron a este medio que "han aumentado el asado, el vacío y el peceto, un poco la nalga, pero después los cortes han seguido normal".

Del mismo modo, coincidió en que la gente opta por el cerdo, aunque consideró que "siguen comprando carne vacuna" y remarcó que "el consumo mermó alrededor de un 40% con respecto al año pasado".