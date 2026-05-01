Licitaron una nueva obra eléctrica en Mar de Cobo para mejorar el servicio en la zona

El proyecto incluye trabajos sobre líneas de media tensión y cruces bajo la Ruta Provincial 11.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires realizó la licitación para la construcción de una nueva estación transformadora en Mar de Cobo. En la apertura de sobres se presentaron ocho ofertas para una obra con un presupuesto oficial de 1.872 millones de pesos.

Ocho ofertas se presentaron para la obra eléctrica en Mar de Cobo, con un presupuesto oficial de $1.872 millones.

Se trata de una intervención clave para reforzar la infraestructura energética de la región. Según se informó, la nueva Estación Transformadora Mar de Cobo permitirá mejorar la estabilidad del servicio y beneficiará de manera directa a más de 25 mil residentes.

La estación se emplazará en un predio ubicado sobre la calle Santa Elena y contará con una potencia de 6,5 MVA. El equipamiento incluirá reconectadores automáticos, sistemas de medición comercial y tecnología orientada a optimizar la operación en zonas rurales.



La nueva estación transformadora apunta a mejorar la estabilidad del servicio para más de 25 mil usuarios.

El proyecto también contempla el reacondicionamiento de 10,2 kilómetros de línea de media tensión desde Santa Clara del Mar, junto con la construcción de nuevos tramos aéreos y cruces subterráneos bajo la Ruta Provincial 11.

La obra eléctrica en Mar de Cobo busca mejorar la calidad del servicio en una región turística de la provincia de Buenos Aires que viene creciendo.