La Provincia reglamentó el fondo para obras municipales y fijó cómo se repartirán los desembolsos

Gabriel Katopodis reglamentó el programa que habilita nuevos desembolsos para obras municipales en toda la provincia.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires reglamentó la implementación del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal, creado en el marco del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal previsto en la Ley 15.561.

La medida quedó oficializada mediante la resolución 231/2026, firmada por el ministro Gabriel Katopodis, y establece las condiciones para la presentación, aprobación, financiamiento y rendición de proyectos de obra impulsados por los municipios bonaerenses.

Según se desprende de la normativa, los municipios interesados deberán elevar proyectos acompañados por documentación técnica, planos, cómputos y presupuestos, además de acreditar la titularidad o el uso del predio donde se desarrollarán las obras.

La resolución fija las condiciones para que los municipios accedan a financiamiento provincial destinado a obras de infraestructura.

La resolución también determina que la Dirección Provincial de Infraestructura Municipal evaluará la viabilidad de cada iniciativa, verificará que no exista superposición con otras obras provinciales y analizará la razonabilidad de los montos presupuestados.

Uno de los puntos centrales de la reglamentación es el esquema de desembolsos. El primer pago podrá efectuarse una vez aprobado el convenio correspondiente, mientras que para acceder al segundo tramo los municipios deberán acreditar el inicio de la obra, la colocación del cartel identificatorio y un avance físico de al menos el 20%.

En tanto, el tercer desembolso quedará sujeto a que la ejecución supere el 50% de avance. Además, las comunas tendrán un plazo de 60 días desde la percepción de ese último pago para presentar la rendición final ante el Tribunal de Cuentas.

La normativa establece que la distribución de los fondos se realizará tomando principalmente como base el Coeficiente Único de Distribución (CUD), utilizado habitualmente para el reparto de recursos provinciales entre los municipios.

El programa fue creado a partir del decreto reglamentario de la Ley 15.561, que conformó un fondo especial para los ejercicios 2026 y 2027 destinado a asistir financieramente a los municipios y financiar proyectos de infraestructura, inversión y programas sociales o ambientales.

La resolución también prevé que, en caso de existir recursos adicionales por encima del monto mínimo garantizado, esos fondos puedan utilizarse para ampliar obras en ejecución o incorporar nuevos proyectos.