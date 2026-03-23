Escalada de violencia en un domicilio: una joven agredió a su expareja y a otra mujer junto a una cómplice

Una de las mujeres aprehendidas en Villa Gesell tras los actos violentos en un departamento.

Un violento episodio se registró en las últimas horas en la zona sur de la ciudad de Villa Gesell, donde personal policial intervino ante un conflicto que derivó en la aprehensión de dos mujeres, acusadas de lesiones y violación de domicilio.

El hecho ocurrió en inmediaciones de avenida 3 y Paseo 145, cuando una mujer de 21 años se presentó en la vivienda de su expareja, un joven de 23, e ingresó al departamento sin autorización. Según se informó, una vez en el interior del inmueble, la agresora atacó tanto al hombre como a su actual pareja.

Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió heridas provocadas con un elemento punzante, registrando cortes en el brazo derecho y en la zona del pecho, por lo que debió recibir atención médica.

La segunda mujer aprehendida por intervenir en el violento episodio.

En el mismo procedimiento, los efectivos aprehendieron a otra mujer de 24 años, quien acompañaba a la atacante y también habría participado del ingreso indebido al domicilio.

La Fiscalía interviniente avaló las aprehensiones y dispuso las actuaciones de rigor, mientras que en el lugar se llevaron adelante tareas periciales para avanzar con la investigación.