Frustran robo en un hotel: se quisieron llevar hasta un inodoro y el cuidador redujo a uno de los ladrones

Uno de los detenidos en Villa Gesell tras intentar robar en un hotel.

Dos hombres fueron aprehendidos en Villa Gesell tras un intento de robo en un hotel ubicado sobre Avenida 4, entre Paseos 112 y 113, luego de un rápido accionar policial que se inició a partir de un llamado al 911.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron daños en la puerta de acceso al garaje del establecimiento. En ese contexto, el cuidador del hotel, un hombre de 42 años, ya había logrado reducir a uno de los ladrones, quien quedó a disposición del personal policial.

Según el testimonio del trabajador, momentos antes había advertido la presencia de dos individuos dentro del predio que intentaban sustraer distintos elementos del estacionamiento, entre ellos un inodoro.

Con la descripción aportada, se desplegó un operativo en la zona que permitió localizar y aprehender al segundo implicado a pocas cuadras del lugar.

El segundo detenido por la policía bonaerense en Villa Gesell.

Los detenidos, de 29 y 32 años, fueron trasladados a sede policial, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes por robo en grado de tentativa, con intervención de la UFID N° 6.

El hecho volvió a poner de relieve la importancia de la rápida intervención ante alertas al sistema de emergencias y el accionar conjunto entre vecinos y fuerzas de seguridad para prevenir delitos.