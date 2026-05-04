Hallan una moto en un descampado: la buscaban desde hace una semana por robo

Un motovehículo que había sido denunciado como robado fue hallado en estado de abandono durante un procedimiento realizado este lunes 4 de mayo en la zona de Paseo 147 y Boulevard de la ciudad de Villa Gesell.

El operativo estuvo a cargo de personal de la estación de policía comunal 2ª, que trabajó en conjunto con efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI). Durante un recorrido por el sector, los uniformados detectaron una motocicleta en un descampado, lo que motivó su inmediata verificación.

La moto marca Gilera hallada en Villa Gesell.

Se trata de una Gilera Smash 110 que, al ser chequeada a través del sistema 911, registraba un pedido de incautación activo desde el 26 de abril pasado, en el marco de una causa por hurto de motovehículo.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6, desde donde se dispuso avanzar con actuaciones complementarias en la causa de origen, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar posibles responsables.