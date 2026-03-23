Tienen 14 años y quisieron robar un auto a mano armada

Los menores ya se encuentran con sus padres

Tres adolescentes de 14 años y otro de 17 que el domingo a la noche intentaron robarle el auto a un hombre en la avenida Luro y Pigüé fueron aprehendidos por personal policial y notificados de la formación de una causa penal.

El episodio quedó al descubierto cuando un hombre de 59 años alertó a efectivos que momentos antes un grupo de jóvenes había intentado sustraerle su vehículo en la zona de Luro y Pigüé .

Fue personal de la Unidad de Policía de Prevención Local el que desplegó un operativo en la zona y redujo al menor de 17 años en la zona de Luro y Bolivia mientras que los restantes se dieron a la fuga.

Tras una breve persecución, personal policial interceptó a dos menores de 14 años en un descampado ubicado en inmediaciones de avenida Luro y calle Czetz, luego de que intentaran ocultarse tras ingresar a un domicilio de la zona.

El cuarto implicado, también de 14 años, fue demorado por la propia víctima en calle Tandil entre Luro y 25 de Mayo y fue siendo puesto a disposición del personal policial.

En el marco de un rastrillaje realizado en cercanías del último lugar de aprehensión, se halló y secuestró una réplica de arma de fuego tipo pistola, la cual habría sido descartada por los menores durante la fuga.

El fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Marcelo Yanes Urrutia dispuso la formación de causa por el delito de robo agravado en poblado y en banda en grado de tentativa y el secuestro del elemento hallado.

Autoridades policiales informaron que los menores fueron entregados a sus progenitores.