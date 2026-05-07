Viralizaron un video íntimo de una adolescente: imputaron al ex novio y tres amigos

La denuncia que un hombre hizo el pasado 26 de abril al tomar conocimiento de que el ex novio de su hija adolescente había compartido un video que recibió de la menor en 2024 derivó en la realización de cinco allanamientos, el secuestro de celulares, computadoras y la notificación de causa para cuatro menores.

La causa por producción, comercialización y distribución de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales que tiene a su cargo la fiscal Mariana Baqueiro comenzó con la denuncia que un hombre de 37 años hizo el mes pasado al tomar conocimiento de la viralización de un video personal de su hija.

Hubo allanamientos en cinco viviendas y los menores deberán presentarse este viernes en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Los datos recabados por el gabinete de Menores de la DDI permitieron determinar que el video había sido viralizado no solo por el ex novio de la menor, de 15 años, sino también por tres de sus amigos, por lo que se solicitaron varias órdenes de allanamiento.

El personal policial allanó cinco domicilios en distintos barrios de la ciudad donde secuestraron tres computadoras y cuatro celulares.

Los menores fueron identificados y notificados de la formación de causa penal y este viernes deberán comparecer junto a sus progenitores en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.