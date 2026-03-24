Imágenes impactantes: una mujer atacó a otra a golpes y patadas en la cabeza

Una fuerte pelea se registró en pleno centro de Mar del Plata, donde dos mujeres protagonizaron un violento enfrentamiento en plena vía pública que generó preocupación entre los vecinos de la zona.

El hecho se registró en inmediaciones de Córdoba y Falucho. Según se puede observar en las imágenes captadas por una vecina desde un edificio cercano, una de las jóvenes se encontraba de rodillas pidiendo perdón reiteradamente, mientras la otra le propinaba una serie de golpes.

El video muestra una secuencia de extrema violencia: la agresora le dio piñas y patadas en la cabeza y luego la arrastró del pelo a lo largo de la calle. En la escena también se observó la presencia de una tercera persona, que permaneció como espectadora sin intervenir en ningún momento.

Por otro lado, en el audio se escucha una pregunta relacionada a si "había prendido el fuego", lo que podría haber estado vinculado al origen del conflicto, aunque esto no fue confirmado oficialmente.

Ante los gritos y el nivel de violencia de la situación, vecinos de la zona alertaron a las autoridades mediante un llamado al 911.