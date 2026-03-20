Violento intento de robo: trepó un paredón para entrar a una casa y le quiso sacar el arma a un policía

Un joven de 21 años fue aprehendido el viernes a la tarde tras un intento fallido de robo en el barrio El Grosellar y forcejear con un efectivo policial que acudió luego de un llamado al 911.

Todo quedó al descubierto cuando la dueña de la casa ubicada en Zacagnini al 5900 vio por las cámaras de seguridad el ingreso de un intruso al inmueble y dió aviso a la Central de Emergencias telefónica.

Personal del Comando de Patrullas arribó al lugar personal y constató que una ventana había sido violentada e ingresó a la finca: allí encontró al sujeto que se tornó agresivo e intentó sustraer el arma reglamentaria de uno de ellos.

Tras un forcejeo, ambos cayeron al suelo y sufrieron lesiones leves por lo que fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

El joven, que había ingresado tras escalar un paredón de más de dos metros y luego violentar una abertura, tenía en su poder un par de guantes sustraídos del interior de la vivienda.

El policía y el ladrón fueron hospitalizados.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría séptima, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de causa por robo doblemente agravado por efracción y escalamiento en grado de tentativa.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.