El beneficio que nadie te avisa: cómo reducir a la mitad el costo de una multa en la Ruta 2 antes de que sea tarde

Con el cierre del fin de semana largo, miles de conductores regresan por la Ruta 2 con la preocupación de haber cometido alguna infracción. Existe un beneficio poco difundido que permite reducir el costo de las multas a la mitad si se actúa dentro de un plazo perentorio. El sistema de "pago voluntario" ofrece un descuento del 50% sobre el valor total de la sanción para quienes reconozcan la falta rápidamente. La oportunidad, de hecho, se activa desde el momento en que la notificación impacta en el sistema digital oficial de la provincia de Buenos Aires.

Para acceder a este ahorro, los automovilistas deben consultar el estado de su dominio a través del portal de infracciones del gobierno bonaerense. Muchas veces la notificación física tarda semanas en llegar al domicilio, pero el reloj del beneficio comienza a correr desde la carga online. Es fundamental verificar si existen actas por exceso de velocidad, falta de luces bajas o VTV vencida detectadas por los radares inteligentes. El trámite se puede realizar de forma íntegramente virtual utilizando el número de DNI o la patente del vehículo que circuló este feriado.

El reloj comienza a correr desde la carga online.

Las multas en marzo pueden superar los 100 mil pesos

El valor de las Unidades Fijas aumentó recientemente, lo que convierte a las multas camineras en un gasto imprevisto que puede superar los 100 mil pesos. Al aprovechar el pago voluntario, el infractor evita el recargo por mora y los costos adicionales de un proceso administrativo más extenso. Sin embargo, aceptar este beneficio implica renunciar al derecho de realizar un descargo posterior ante el Juzgado de Faltas correspondiente al municipio. Por esta razón, se recomienda analizar cada caso particular antes de efectuar el desembolso a través de los medios electrónicos.

La fiscalización en la Autovía 2 se intensificó en el feriado XXL con el uso de cámaras de última generación que operan incluso con baja visibilidad. Las autoridades recuerdan que el objetivo de estas sanciones no es recaudatorio, sino reducir la siniestralidad en uno de los corredores más transitados. Consultar si fuiste captado por un radar puede marcar la diferencia entre un gasto manejable y una deuda acumulada difícil de afrontar.