Vuelven las 24 cuotas sin interés: cómo acceder al beneficio de los bancos

Las principales entidades financieras del país lanzarán desde este lunes una agresiva estrategia de financiación para incentivar el consumo durante el evento de comercio electrónico más importante del año. El gran atractivo de esta edición será la posibilidad de comprar en hasta 24 cuotas sin interés, una herramienta clave para quienes buscan adquirir productos de alto valor como tecnología, electrodomésticos y turismo. Además de las cuotas, los bancos ofrecerán descuentos directos de hasta el 55% y reintegros en las cuentas de los usuarios que podrán alcanzar un tope de $200.000.

Todos los bancos que se suman a los descuentos y promociones por el Hot Sale

El Banco Provincia liderará las promociones a través de su portal Provincia Compras, donde habilitará las 24 cuotas fijas para clientes con tarjetas Visa y Mastercard en categorías como hogar, deportes y belleza. Por su parte, el Banco Nación extenderá sus beneficios hasta el 17 de mayo mediante Tienda BNA+, sumando reintegros del 20% para quienes perciban sus haberes en la institución. Esta apuesta masiva por el financiamiento extendido busca mitigar el impacto de la caída del consumo y facilitar el acceso a bienes durables en todo el territorio bonaerense.

El Banco Provincia también se sumó a la propuesta.

El sector turístico también tendrá un rol protagónico con beneficios exclusivos en vuelos, paquetes y asistencia al viajero tanto para destinos nacionales como internacionales. Bancos como el Patagonia y el BBVA confirmaron convenios para financiar viajes a Miami, Cancún y centros turísticos locales con devoluciones de dinero que refuerzan el poder de compra. A su vez, el Banco Ciudad y el ICBC enfocarán sus promociones en la eficiencia energética y la movilidad sustentable, ofreciendo hasta 18 cuotas sin interés en cadenas seleccionadas y productos de última generación.

La billetera digital MODO tendrá un papel fundamental en la integración de estos beneficios, permitiendo acumular reintegros del 20% adicionales al pagar desde las aplicaciones bancarias vinculadas. Otras entidades como Galicia, Macro y Santander también se sumarán con ofertas en supermercados y tiendas adheridas, garantizando una cobertura total para los consumidores durante toda la semana. Con el lema de facilitar las compras online sin trámites complejos, el sistema financiero busca reactivar las ventas minoristas mediante el uso estratégico del crédito a tasa cero.