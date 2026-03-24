La empresa de lácteos más emblemática de Argentina cambia de dueños

La Serenísima tiene nuevos dueños, luego de 96 años de trayectoria en la industria. La multinacional francesa Danone y Arcor, la principal alimenticia de la Argentina, acordaron la compra del negocio lácteo de Mastellone Hermanos.

Ya tenían un 49% y ahora se quedaron con el 51,1% restante, que aún estaba en manos de la familia Mastellone y el fondo Dallpoint, según informaron esta tarde a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

De esta manera, nace un nuevo joint venture en el sector, que estará enfocado principalmente en el mercado lácteo local y manejará el negocio lácteo de Danone y Mastellone en la Argentina y el de logística de La Serenísima.

La operación, que en el sector se hablaba en las últimas semanas de que estaba próxima a cerrarse, se da después de un año de negociaciones y una pelea que casi termina en la Justicia por la valuación de la compañía.

En abril pasado, Mastellone rechazó la oferta que Arcor y Danone le hicieron para comprar el 51% de la empresa por un valor que, trascendió, no superaba los US$ 40 millones, mientras que los vendedores consideraban que el precio debía rondar en US$ 250 millones. Cerrada la transacción, ahora no se informó por qué monto fue concretada.

La adquisición se realiza a través de Bagley Latinoamérica, antecedente de alianza que nació en 2005. Está sujeta todavía a que las autoridades otorguen las aprobaciones regulatorias para que se cierre definitivamente.

Arcor y Danone adquirieron el 100% del paquete accionario de Mastellone Hnos., la empresa dueña de la emblemática marca.

Al respecto, las compañías anticiparon que ﻿“este joint venture creará un negocio integrado, aprovechando sus fortalezas y capacidades para ofrecer una innovación mayor y más ágil, potenciar la eficiencia operativa y ampliar el alcance de la categoría”.

Además, agregaron que “generará nuevas oportunidades de crecimiento en la valorización del mercado lácteo, a través de sus once plantas productivas en la región, en las que se elaboran leches, dulce de leche, quesos, mantecas, cremas, yogures y postres”.

En un comunicado, Antoine de Saint-Affrique, CEO de Danone, señaló: “Con esta operación, nos complace llevar nuestra alianza de largo plazo con el grupo Arcor al siguiente nivel. Refuerza nuestro compromiso con el mercado argentino y América Latina. La combinación de nuestras capacidades creará una plataforma de crecimiento con mayores oportunidades para la innovación y la eficiencia operativa, junto con un mayor alcance. Se trata, en definitiva, de proveer marcas lácteas saludables y de calidad a más consumidores en Argentina, hoy y en el futuro”.

Por su parte, Alfredo Pagani, presidente de Arcor, comentó que "permitirá apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y acelerar el crecimiento, gracias a una estrategia unificada para el desarrollo de productos diferenciales".

"Para Grupo Arcor es un proyecto estratégico que ratifica nuestro compromiso con el país y complementa nuestra propuesta de valor en consumo masivo”, sentenció.