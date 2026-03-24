Una empresa de herramientas deja de fabricar en el país y 40 personas se quedan sin empleo

La marca de herramientas Bahco dejará de fabricar en su planta de Santa Fe y concentrará su actividad en el área comercial. Así lo confirmó este lunes la empresa, que pertenece al grupo europeo SNA Europe, en medio de un contexto económico que obliga a redefinir operaciones.

La decisión impacta de lleno en la sede ubicada en Santo Tomé, donde hasta ahora se desarrollaban tareas productivas. Según explicaron desde la compañía, la medida busca “adaptar el modelo operativo para asegurar la sustentabilidad del negocio”, por lo que la fabricación será trasladada a otras plantas del grupo en el exterior.

De esta manera, el establecimiento santafesino pasará a enfocarse exclusivamente en la distribución, ventas y servicio postventa. Desde la firma aseguraron que el abastecimiento de herramientas y accesorios continuará con normalidad en todo el país.

El cambio, sin embargo, tendrá consecuencias laborales: alrededor de 40 trabajadores serán desvinculados. Desde la empresa señalaron que los empleados ya fueron notificados y remarcaron que cumplirán con las obligaciones legales correspondientes durante el proceso.

“Nuestras operaciones comerciales seguirán funcionando con normalidad desde Santo Tomé”, insistieron en el comunicado, donde también destacaron que la transición se llevará adelante “con respeto por las personas”.

Una marca con historia

Bahco es una firma con más de un siglo de trayectoria: nació en 1886 en Suecia y se convirtió en un referente global en herramientas manuales. Actualmente forma parte de SNA Europe, grupo con sede en España que también controla marcas como Lindström e Irimo.

A nivel mundial, la compañía cuenta con 10 plantas productivas, ocho centros de distribución y presencia comercial en decenas de países. Entre sus hitos más recordados aparece la invención, en 1892, de la llave ajustable, una herramienta que marcó un antes y un después en la industria.