Las finanzas de Mastellone Hermanos atraviesan un momento crítico luego de que la empresa presentara sus estados financieros correspondientes al primer trimestre de 2026, revelando una pérdida integral total de $14.053 millones. Este resultado representa un giro drástico frente a la ganancia de $3.342 millones que obtuvo en el mismo período del año anterior.

La compañía, líder en el sector lácteo argentino desde su fundación en 1929, experimentó un cambio significativo en su estructura accionaria hace menos de dos meses. Arcor y Danone concretaron la compra del 51% restante de las acciones en marzo de 2026, consolidando así el control total a través de la sociedad Bagley Latinoamérica, controlada en conjunto por ambos grupos.

Este cambio marcó el retiro definitivo de los socios minoritarios y de los herederos de Pascual Mastellone, dejando la gestión bajo el mando de estas dos grandes empresas. A pesar de enfrentar una crisis de consumo, Mastellone mantiene la red de procesamiento más grande del país, con una capacidad de producción de seis millones de litros de leche diarios y un complejo industrial principal en General Rodríguez, Buenos Aires, además de plantas en Trenque Lauquen, Leubucó y Villa Mercedes.

En respuesta a la caída del consumo interno, la empresa ha orientado su estrategia hacia la exportación de leche en polvo y quesos duros, con el objetivo de equilibrar sus ingresos frente a la deuda dolarizada que carga. Bajo la nueva gestión unificada de Arcor y Danone, se busca eliminar la histórica división entre productos para implementar una estrategia comercial única que abarque todas las categorías y canales de venta.

El balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) destaca que la contracción del consumo, principalmente por la baja en el poder adquisitivo, afectó especialmente a productos de mayor valor agregado como yogures y postres. Además, la competencia con segundas marcas y productos importados se intensificó, presionando aún más las ventas.

Por otro lado, el aumento en los costos de materia prima láctea, junto con ajustes tarifarios en logística y energía, deterioraron los márgenes operativos. La deuda financiera, mayoritariamente en dólares, también representa un desafío significativo debido a las altas tasas y la complejidad para refinanciar pasivos en el contexto actual.

El nuevo déficit impacta directamente en la gestión del tándem Arcor-Danone, que deberá considerar la posibilidad de una capitalización para evitar un escenario más complicado si las pérdidas persisten. Para Danone, este resultado reafirma la necesidad de una reestructuración profunda en su modelo operativo, especialmente en el segmento de productos frescos.

El ingreso definitivo de Danone y Arcor apunta a integrar completamente la distribución y reducir el déficit operativo mediante una renegociación agresiva de la deuda financiera, apoyándose en la mejor calificación crediticia de Arcor.

La estrategia para el resto de 2026 se centra en tres ejes principales: optimizar la logística para reducir costos, potenciar la exportación de leche en polvo para generar divisas y frenar la migración de consumidores hacia marcas más económicas a través de promociones y ajustes en el catálogo de productos.

El futuro de Mastellone Hermanos está ahora vinculado a la estructura unificada que combina la producción de leche y quesos con el negocio de yogures y postres que gestionaba Danone, además de la red logística de La Serenísima. Esta integración busca eliminar la fragmentación de la marca y establecer una estrategia comercial y de precios única que fortalezca su posición en el mercado.

La reestructuración financiera es clave para 2026, año en que vence una parte importante de su deuda. La empresa apunta a refinanciar bajo mejores condiciones, extendiendo plazos y reduciendo tasas para sanear su balance hacia 2027.

Finalmente, el desafío para Mastellone pasa por segmentar el mercado, enfocándose en productos de mayor valor agregado como leches funcionales y quesos especiales, y competir en volumen para la leche fluida frente a segundas marcas y productos regionales, en un contexto de apertura comercial y mayor ingreso de lácteos importados.