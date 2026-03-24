Sofi Martínez compartió públicamente que comenzó el proceso de congelación de óvulos con el objetivo de preservar su fertilidad y asegurar la posibilidad de ser madre en el futuro, ya sea en pareja o de forma independiente.

La periodista, de 32 años, contó que siempre tuvo claro su deseo de tener hijos, aunque inicialmente imaginaba formar una familia junto a una pareja. Sin embargo, reconoció que su perspectiva evolucionó y ahora contempla la maternidad en solitario: "Antes estaba más negada a la posibilidad de ser madre soltera, antes ni siquiera lo pensaba".

Respecto a la decisión de congelar ovocitos, explicó: "Estoy congelando óvulos ahora mismo, estoy con un poco más tiempo que el año pasado y no quería que pase más tiempo, fui a una clínica de fertilidad y empecé el proceso".

Detalló el procedimiento que está realizando: "Ellos te dan las medicaciones que tenés que tomar para estimularte, una vez que lo arrancás, tenés que inyectarte todas las noches en la panza, cerca del ombligo, la dosis que te indica la médica". Añadió que este tratamiento dura cuatro días, tras los cuales se realiza un chequeo y, quince días después, la extracción de óvulos bajo sedación.

Sofi Martínez habló de su deseo de ser mamá y contó la decisión que tomó para el futuro

A pesar de estar inmersa en este proceso, Sofi aclaró que su intención principal es concebir de manera natural: "Es algo que elijo, mi ideal no es utilizar los óvulos congelados, sino que se dé de manera natural y formar una familia". Sin embargo, valoró la importancia de contar con un respaldo: "Pero llegado el caso, si eso no sucede o si se da más de grande, está bueno tener los óvulos de cuando sos más joven, que son más fértiles o con más probabilidades de quedar embarazada para tener ese recurso, si lo llegás a necesitar".

Una de las entrevistadoras señaló que el reloj biológico puede ser más apremiante cuando no se conoce a la persona con quien se quiere formar pareja, a lo que Sofi agregó: "Más si no conocés a la persona con la que querés formar pareja, te corre más el reloj".

La periodista expresó con emoción la importancia que tiene para ella la maternidad: "Siento que el vínculo madre e hijo es un vínculo tan especial que no me gustaría pasar por esta vida sin conocerlo, sin tenerlo". También manifestó su deseo de formar una familia que la acompañe en la adultez: "Cuando sea grande, me gustaría tener esa familia alrededor que me cuide, ese alguien que vos lo criaste, lo educaste, lo convertiste en una persona con determinados valores, lo que yo siento con mi papá y mi mamá".

En cuanto a la opción de ser madre soltera, Sofi manifestó que le gustaría vivir esa experiencia, aunque reconoció que tener una pareja es lo ideal: "Eso me gustaría experimentarlo yo también, tener una pareja es ideal, pero si no ese vínculo puede seguir siendo mágico igual, gente y amor no le va a faltar".

Finalmente, compartió que este proceso la llevó a reflexionar durante sus visitas a la clínica de fertilidad: "En eso pensaba cuando iba a la clínica, porque como iba sola, en algún momento ese pensamiento cae". Con esperanza, concluyó: "Estamos en ese camino y ojalá que salga bien".