El ex participante del reality Love Is Blind, Santiago Martínez, fue sentenciado a 15 años de prisión por tentativa de homicidio y reiterados episodios de violencia contra su expareja, Emily Seco.

La condena se dictó en el Juzgado de Morón, donde se desarrolló el juicio que culminó con una de las penas más severas en casos mediáticos relacionados con violencia de género. Durante la audiencia, se presentaron numerosas pruebas que respaldaron la acusación.

En diálogo con el programa Puro Show, se informó que “Sentencia confirmada. Quince años le dieron a Santiago Martínez, acusado de haber generado, por supuesto, violencia de todo tipo en Emily”. Además, se mostraron imágenes de la salida de Emily Seco de la sala judicial.

La relación entre Martínez y Seco comenzó en el reality Love Is Blind, donde se conocieron, formaron pareja y hasta contrajeron matrimonio. Sin embargo, el vínculo se tornó violento y culminó en un proceso judicial que buscó justicia para la víctima.

Fernanda Iglesias, en el mismo ciclo, destacó el contexto del fallo: “Recordemos que Emily había pedido perpetua. La verdad que es ejemplificador lo que pasó. La verdad que se hizo justicia, con tantas pruebas que habían alrededor”.