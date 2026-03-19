Golpeó a la pareja y amenazó con un palo de escoba al suegro

Un hombre de 34 años fue aprehendido el miércoles a la tarde en el barrio Jorge Newbery tras incumplir una restricción de acercamiento, agredir a su pareja y amenazar a su suegro con un palo de escoba.

Personal policial arribó al lugar tras un llamado al 911 que denunció una confrontación familiar.

Al arribar al lugar, los efectivos tomaron conocimiento de una discusión que escaló a agresión física. Tras varias intervenciones y mediante persuasión verbal, lograron que la víctima, una joven de 20 años, saliera del domicilio para ser resguardada.

El imputado había agredido a su pareja y posteriormente amenazado de muerte a su suegro utilizando un palo de escoba roto con punta. Al identificarlo confirmaron que poseía una medida cautelar de restricción de acercamiento vigente respecto de la víctima.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la formación de causa por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género, amenazas agravadas con arma impropia y desobediencia.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.