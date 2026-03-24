Amenazó de muerte a la pareja y la golpeó en la cabeza

Un llamado al 911 que denunció un conflicto de instancias privadas terminó con la aprehensión de un hombre de 32 años acusado de agredir físicamente y amenazar de muerte a su pareja.

El episodio ocurrió en el barrio San Patricio, donde personal policial redujo al sujeto que había golpeado a la víctima en la cabeza con un celular, provocándole lesiones leves, además de proferir amenazas contra su vida.

"La víctima tiene 33 años, instó la acción penal y solicitó medidas cautelares", informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de la formación de causa por los delitos de lesiones y amenazas agravadas.

El imputado, cuyos dato filiatorios no se dieron a conocer, quedó alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán hasta que preste declaración este miércoles en Tribunales.