Robaron un auto y se tirotearon con la policía

Los efectivos secuestraron dos réplicas de armas de fuego y un teléfono celular.

Dos de los tres sujetos que robaron un auto, se dieron a la fuga, se tirotearon con la policía e intentaron escapar a pie fueron aprehendidos por personal de Prefectura Naval Argentina que colaboró en el operativo.

A partir de un llamado al 911 que alertaba sobre el robo de un vehículo en la zona de calle Malvinas al 400 se tomó conocimiento de la sustracción de un Renault Clio por parte de tres hombres armados.

Minutos más tarde, efectivos que se encontraban en recorrida preventiva lograron visualizar el rodado en circulación en calle Fermin Errea e Ituzaingó, por lo que comenzó una persecución que se extendió hasta la zona de avenida Constitución al 10400.

"Durante la huida, uno de los ocupantes efectuó un disparo en dirección al móvil policial sin que se registraran heridos", informaron autoridades policiales.

Al arribar al lugar, los ocupantes abandonaron el vehículo e intentaron darse a la fuga a pie. Dos de ellos fueron rápidamente reducidos, mientras que un tercer involucrado logró escapar.

En poder de los aprehendidos se secuestraron dos réplicas de armas de fuego y un teléfono celular, además del vehículo sustraído.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma.

Tras finalizar las actuaciones en la comisaría , ambos sujetos fueron trasladados a Tribunales para prestar declaración.