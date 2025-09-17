“A futuro hay expectativas positivas”: las 5 grandes obras que sostienen el empleo en la construcción

Analizaron dónde y por qué hay trabajo en la ciudad.

Mucho se ha dicho sobre el freno de mano que desde diciembre de 2023 le impuso el gobierno nacional a la obra pública y el duro golpe que sufrió la construcción en todo el país. En Mar del Plata y la región, desde el sector gremial reclaman medidas a la Casa Rosada y admiten que el knock out no llegó gracias al empuje empresarial.

“No estuvo bien el Presidente en cortar con la obra pública. Tenés un deterioro de las rutas, puentes, hospitales. Son obras que la gente necesita y que generan trabajo. Se perdieron más de 100 mil trabajadores de la Uocra en todo el país. Y las urnas el otro día le contestaron, fueron un veredicto que algo no estuvo bien”, expresó César Trujillo , secretario general de la Uocra Mar del Plata.

Avances en el DAD: se realizó el "hormigonado" de la platea.

En declaraciones a 0223, el dirigente, como en otras oportunidades, explicó que la construcción, “es la madre de la industria que da trabajo a más de 40 gremios” y sintetizó que “acá por el sector privado hay laburo y el que tiene oficio está trabajando. Hay trabajo en el puerto, en la Ruta 11, en el Parque Industrial y en los barrios privados. A futuro hay expectativas positivas”, afirmó.

En declaraciones a 0223, Trujillo dio detalles sobre las obras que movilizan la industria:

Distrito de Arte y Diseño (DAD) : “Es de las propiedades horizontales, sin duda el más importante y está avanzando. El otro día hormigonaron, empezando y terminaron al otro día, con un trabajo nocturno. Movida muy buena y grande, con más de 100 camiones descargando hormigón. De acá a diciembre va a seguir avanzando”.

El Distrito de Arte y Diseño (DAD) será una de las obras más importantes de la ciudad. Imagen: render.

Bendú: “En la Manzana de los Circos hay más de 100 compañeros en distintos oficios, donde van a realizar un gran paseo comercial. La obra ya tiene fecha de entrega, que estiman, sería para la primera semana de diciembre. Aunque en estas cosas siempre depende del clima”, explicó el referente sindical.

El complejo poseerá más de 35 mil metros cuadrados, con locales comerciales y gastronómicos, una plaza de eventos con un auditorio para 6 mil personas (con escenarios para todo tipo de shows) y edificaciones para ferias y exposiciones.

Bendú: hay más de 100 empleos trabajando.

Estadio María Minella: “Estamos esperando a que se firme el contrato entre la empresa y la Municipalidad y ahí arrancaríamos. Es un complejo y una obra muy importante. Será un cambio favorable en todo sentido para Mar del Plata. Hay muchos oficios directa e indirectamente que van a trabajar”.

El Minella: en inminente la firma del contrato para dar inicio a las obras.

Barrios privados: “En nuestra región, que abarca municipios como Pinamar, Villa Gesell, Balcarce, Madariaga, Maipú, Miramar, Mar Chiquita, hay laburo. En Mar del Plata no menos de 12 o 13 y algunos ya empezaron. Hay por todos lados, sobre la ruta 2, 11 y la 226”.

La Rambla: “Hacía mucha falta ponerla en valor. Porque al ser una obra que es Monumento Nacional, no va cualquier baldosa. Así como las recovas. Ahora debe haber como más de 40 compañeros que están trabajando, la mayoría con albañilería. Inclusive habrá tareas sobre los lobos y las luminarias. No creo que terminen en el verano pero sin duda que va a estar mucho mejor esta temporada”.

La Rambla quedará totalmente renovada.

Autovía 11: “De Mar Chiquita a Villa Gesell hay alrededor de 250 muchachos, en dos frentes de trabajo. Diría que es de las obras más grandes, me animo a decir, de la Provincia”