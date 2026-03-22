Violento robo a mano armada: cómo sigue el joven baleado internado en el Higa

Un joven de 20 años permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) tras recibir un disparo por parte de un grupo de delincuentes que le robaron el auto en el barrio Zacagnini.

El hecho se registró apenas pasada la medianoche, en inmediaciones de la costa y Felipe de Arana, cuando el conductor del rodado, que estaba acompañado por su novia, fue abordado por tres delincuentes que lo amenazaron con un arma de fuego.

Fuentes consultadas por 0223 confirmaron que la víctima se encuentra estable, “en recuperación en el área de cuidados intermedios”. El parte médico indicó que la bala rozó la arteria femoral.

Según las primeras averiguaciones, un delincuente armado rompió la ventanilla, disparó, sacó a la víctima del vehículo y huyó con el rodado. Otros dos sujetos, en moto, actuaban como apoyo y escaparon detrás del auto robado.

Los agresores escaparon del lugar y, tras el aviso al 911, se dispuso un operativo de búsqueda. Las actuaciones realizadas por personal de la comisaría séptima fueron remitidas a la fiscalía en turno, a cargo de Florencia Salas, quien ordenó una serie de medidas que incluyen el análisis de cámaras de seguridad y el relevamiento vecinal.