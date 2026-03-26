Un marplatense fue elegido el mejor artista de la historia argentina según la IA

La escena cultural argentina es y fue históricamente muy rica en distintas disciplinas: desde la literatura hasta la pintura. Como las personas tienen dificultad para ponerse de acuerdo en término de “bueno o malo” en la cultura, la inteligencia artificial (IA) surge como un ente objetivo que puede dar respuesta a quién fue el mejor artista de todos los tiempos.

La IA argumenta que su elección “no responde a la fama, sino a criterios como innovación, complejidad y alcance global”. En ese sentido, Piazzolla aparece por encima de figuras más instaladas en el imaginario popular como Carlos Gardel o Gustavo Cerati. Su obra no solo redefinió un género, sino que “lo convirtió en un lenguaje contemporáneo capaz de dialogar con las grandes tradiciones musicales del mundo”.

Pero cuando la mirada se desplaza hacia las artes plásticas, el criterio vuelve a sorprender: la IA elige a Xul Solar como la figura más extraordinaria. “Su producción no puede reducirse a la pintura: fue un creador de universos simbólicos, lenguajes propios y sistemas espirituales que desbordaron cualquier categoría artística tradicional. Su obra, profundamente original, se mantiene como una rareza incluso dentro de las vanguardias del siglo XX”, expresa.

Finalmente, al incorporar la literatura, la IA vuelve a esquivar los nombres más evidentes y pone el foco en César Aira. Su elección se apoya en una lógica similar. “Aira es uno de los autores más prolíficos y singulares de la lengua española, con una obra que desafía constantemente las estructuras narrativas tradicionales”, explica.

A través de su famosa “fuga hacia adelante”, sus novelas avanzan sin corregirse, lo que abre caminos inesperados y convierte cada libro en una experiencia única.