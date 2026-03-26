Viaje de terror: se tomó un Uber, se le durmió la mitad del cuerpo y tuvo que saltar del auto con su bebé

El 24 de marzo una joven de Mar del Plata sufrió una secuencia de terror que generó pánico y angustia. Cerca de las 16.30 la mujer se tomó un Uber con su bebé de un año, pero lo que era un viaje de rutina a la casa de su mamá, se convirtió en un infierno.

"Uso la aplicación hace años y nunca me había pasado nada. Si bien una escucha historias de otras chicas, nunca creés que te puede llegar a pasar a vos", señaló en un video que publicó en redes sociales.

La joven se dirigía a la casa de su madre a buscar un pedido que había llegado a su nombre. Solicitó un auto por la aplicación, subió, cerró la puerta y el chofer comenzó el camino por Rivadavia derecho.

"A los dos minutos, me comencé a sentir mal: se me empezaron a dormir las manos, los pies, las piernas y a doler la garganta. No sé si fue algo que toqué o si el chofer tiró algo, porque lo único que vi fue que hizo un movimiento como si se agachara", aseguró tras lo vivido, hecho que fue denunciado en la Justicia.

En medio de la conmoción por no sentir su cuerpo, aprovechó que el conductor bajó la velocidad para cruzar la avenida abrió la puerta y se tiró. "No le iba a decir 'disculpe, me siento mal o frene', porque no sabía si iba a acelerar", explicó.

La mujer logró caer de pie y corrió hasta la esquina de Rivadavia y Francia donde empezó a pedir ayuda. "Como era feriado, no había nadie en la calle, pero salieron vecinos que me asistieron", comentó.

"Al Uber le dejé la puerta abierta y se fue. No me asistió, ni bajó, ni puso balizas. Yo estaba en un estado de shock terrible. Los vecinos quisieron sacarme a mi bebé para poder ayudarme porque me estaba desmayando en medio de la calle", aseguró la denunciante, aún conmocionada.

En un gran acto de solidaridad, los residentes la asistieron: "Trajeron una reposera, me sentaron y tiraron agua en la nunca. Por todo le agradezco a los vecinos y les pido perdón por el susto", remarcó.

"En ese momento, cuando vi gente que me podía ayudar, mandé un audio como pude a mi mamá —porque no sentía las manos, ni sé cómo sostenía a mi hijo porque no sentía mi cuerpo— y llamé a mi novio, que llegó en un minuto", continuó.

La Policía y Prefectura Naval se apersonaron en lugar para dar asistencia y tomar las primeras declaraciones. La joven denuncia que "la ambulancia nunca llegó".

Luego de lo sucedido, trató de buscar todas las explicaciones posibles: "Me pregunté si estaba teniendo un infarto, un ataque de pánico o de ansiedad. He sufrido ansiedad antes y no se siente como lo que me pasó en ese momento. Mi bebé y yo salimos totalmente pálidos, amarillos, y con parte de la cara roja. Él estaba muy asustado. Le di agua porque no podía saber si sentía el cuerpo adormecido como yo".

Una vez en la comisaría donde radicó la denuncia, trataron de llevarle calma y asegurarle que "seguramente le quería robar el celular o la billetera", pero la joven sostiene haber reaccionado a tiempo.

Tras le hecho no le realizaron ningún estudio. "Ya no sé qué es seguro. No me quiero subir ni a un taxi, remis, Uber ni a nada. No sé si fue una sustancia en el aire o algo que toqué, pero lo que es seguro es que el hombre cerró el viaje apenas me tiré del auto y se fue", concluyó en un video público.

La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción N°4 como averiguación de ilícito.