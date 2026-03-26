Andaban armados en un auto: vieron las balas y los detuvieron

Un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de varias personas en actitud sospechosa en un comercio terminó con la aprehensión de tres jóvenes que andaban armados en un auto.

Los tres hombres de 21, 23 y 25 años fueron aprehendidos durante la madrugada en inmediaciones de la avenida Champagnat y Chacabuco luego de que los efectivos interceptaron el auto en el que se desplazaban y observaran la existencia de municiones.

Ante ese panorama, la fiscalía de Flagrancia avaló la realización de una requisa de urgencia donde hallaron un revólver calibre .38 que poseía pedido de secuestro activo desde 2008 en una causa en trámite en la Unidad Funcional de Instrucción N°1.

Una vez labradas las actuaciones correspondientes en la comisaría cuarta, el fiscal Facundo De la Canale dispuso la formación de causa por portación ilegal de arma de fuego y el traslado de los imputados a Tribunales.