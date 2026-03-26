El dólar oficial volvió a caer y perforó los $1.400: a cuánto cerró este jueves
La brecha entre el mayorista y el techo de la banda superó el 20% por primera vez desde junio de 2025.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El dólar oficial profundizó su tendencia bajista este jueves 26 de marzo en un contexto de estabilidad en el que el carry trade y la fuerte oferta de dólares presiona a la baja el tipo de cambio.
El tipo de cambio mayorista anotó su tercer retroceso consecutivo al caer $9,50 (-0,7%) y terminar la jornada en los $1.368. De este modo, la brecha con el techo de la banda superó el 20%, por primera vez en nueve meses.
Por su parte, en el Banco Nación (BNA) la cotización minorista culminó por debajo de los $1.400, a $1.340 para la compra y a $1.390 para la venta, algo que no pasaba desde el 23 de febrero.
En tanto, el dólar blue opera a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta.
El dólar CCL opera a $1.447,60 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.6%. El dólar MEP opera a $1.400,13 y la brecha con el dólar oficial es de 2.1%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.807. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.445,60.
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