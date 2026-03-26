El dólar oficial volvió a caer y perforó los $1.400: a cuánto cerró este jueves

El dólar oficial profundizó su tendencia bajista este jueves 26 de marzo en un contexto de estabilidad en el que el carry trade y la fuerte oferta de dólares presiona a la baja el tipo de cambio.

El tipo de cambio mayorista anotó su tercer retroceso consecutivo al caer $9,50 (-0,7%) y terminar la jornada en los $1.368. De este modo, la brecha con el techo de la banda superó el 20%, por primera vez en nueve meses.

Por su parte, en el Banco Nación (BNA) la cotización minorista culminó por debajo de los $1.400, a $1.340 para la compra y a $1.390 para la venta, algo que no pasaba desde el 23 de febrero.

En tanto, el dólar blue opera a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta.

El dólar blue opera a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.447,60 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.6%. El dólar MEP opera a $1.400,13 y la brecha con el dólar oficial es de 2.1%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.807. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.445,60.