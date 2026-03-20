El dólar volvió a bajar y la brecha con el techo de la banda alcanzó un máximo en casi 9 meses: a cuánto cerró este viernes

El dólar oficial se mantuvo este viernes 20 de marzo por debajo de los $1.400, retomando la tendencia bajista vista en la última semana de febrero. En la semana, la divisa estadounidense retrocedió $9,50 y la distancia con el techo de la banda quebró un nuevo máximo en lo que va de 2026.

El tipo de cambio mayorista bajó $4 y cerró en $1.390,50. Con este nivel, la cotización se posicionó a 17,8% del techo de la banda cambiaria, que este viernes se ubicó en $1.638,52. Se trata del nivel más alto desde el 30 de junio de 2025, cuando tocó el 19,2%.

Según replicó Ámbito, a nivel minorista, el dólar se vendió a $1.360 para la compra y a $1.410 para la venta en el Banco Nación (BNA) y en la semana cedió $5.

El dólar blue opera a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta.

Por su parte, el dólar blue opera a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.469,41 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.7%. El dólar MEP opera a $1.420,29 y la brecha con el dólar oficial es de 2.1%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.833. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.464,39.