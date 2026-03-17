El dólar oficial pisó el freno: a cuánto cerró este martes

En una jornada volátil, el dólar mayorista, que arrancó a la baja, borró la suba que promedió en la rueda de este martes 17 de marzo mientras el Banco Central enfrenta una fuerte caída de reservas por pagos externos, en un contexto donde las tasas en pesos y la oferta de divisas ayudan a sostener la calma cambiaria.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.396.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.417,19 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta.

El dólar CCL cotiza a $1.471,23 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.4%. El dólar MEP cotiza a $1.420,68 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.464,91.