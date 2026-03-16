El dólar oficial cayó y anotó la mayor distancia con el techo de la banda en más de ocho meses: a cuánto cerró este lunes

El dólar oficial cayó en el segmento mayorista este lunes 16 de marzo y anotó la mayor distancia con el techo de la banda cambiaria en más de ocho meses.

El tipo de cambio mayorista bajó $4 hasta los $1.396. Con este nivel, la cotización se ubica a más de 16,9% por debajo del techo de la banda cambiaria, que este viernes se ubicó en $1.632,48.

A nivel minorista, el dólar cerró a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el relevamiento de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), este promedió los $1.415,85.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta.

El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.470,36 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.3%. El dólar MEP cerró a $1.419,92 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.465,82.