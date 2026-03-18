Subió el dólar oficial y el blue se mantiene estable: a cuánto operan hoy

El dólar oficial subió este miércoles 18 de marzo en un 0.04% y se posicionó en $1367,61 para la compra y 1418,18 para la venta. En el segmento mayorista, el tipo de cambio cayó en un -0,14% y cerró en $1385,00 para la compra y $1394,00 para la venta.

A nivel minorista, el dólar en el Banco Nación no tuvo cambios y se mantuvo a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta.

Por su parte, el dólar blue opera a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.490,13, mientras que el dólar MEP, con un aumento del 70% opera a $1.426,94

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1839,50. Por último, el dólar cripto o dólar Bitcoin con un leve aumento opera a $1.469,43.