Hallaron muerta a una mujer en el Bingo.

Una mujer fue hallada muerta en el interior del Bingo de la ciudad de La Plata. Según trascendió, era habitué del lugar. Las autoridades esperan los resultados de la autopsia para determinar el origen de la defunción.

La situación generó conmoción entre los apostadores, quienes se pusieron a disposición de los efectivos ante el despliegue de un operativo en el cual también participó personal de salud.

Según Noticias Argentinas, el servicio de emergencias fue alertado por el hallazgo de una jubilada inconsciente en el baño de mujeres del Bingo La Plata. La seguridad privada del lugar los escoltó hasta el lugar, donde iban a asistir a la paciente, que se encontraba descompuesta.

Minutos más tarde acudió al lugar una ambulancia, pero los médicos constataron que la mujer se encontraba ya sin vida. También notificaron que no se observaban ni signos de violencia ni faltantes.

Se tomaron declaraciones y de allí se desprendió que la mujer se llamaba Gloria Eugenia Rodríguez Blanco y tenía 69 años. Según los testigos iba con frecuencia al bingo y que padecía distintos problemas de salud.

Se anotició a la UFI N°1 de La Plata para ordenar las diligencias de rigor. La causa se encuentra caratulada como averiguación de causales de muerte.

Una mujer murió en un bingo de Mar del Plata y la gente siguió jugando junto al cuerpo

Un caso similar se registró hace casi un año en Mar del Plata, después de que una mujer de 71 años falleciera en un bingo ubicado en la zona Puerto de la ciudad.

Lo insólito fue que aquella vez los apostadores que presenciaron los hechos siguieron jugando a las maquinitas con el cuerpo de la fallecida al lado. Ocurrió en el complejo de juegos ubicado en Edison al 477 en el mes de mayo del 2025.

El personal del lugar llamó al 911 y los efectivos se acercaron en la brevedad para constatar la muerte de la mujer.