Al calabozo en patas: turista atacó con una alpargata a una policía en el bingo y lo detuvieron

Atacó con una alpargata a una policía en el bingo y fue demorado descalzo.

Un hombre de 43 años fue aprehendido el lunes a la madrugada por personal policial luego de atacar con una alpargata a una agente que cumplía tareas adicionales en un bingo céntrico.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Subcomisaría Casino, que se hizo presente en la sede de Bingo Mar, ubicada en Entre Ríos y Bolívar, donde el sujeto había agredido a la policía que se encontraba en el lugar.

Según se informó, el imputado estaba provocando disturbios en el establecimiento y, al ser abordado por la oficial, la golpeó con una alpargata y le dio patadas.

El episodio fue presenciado por un empleado del bingo, quien logró reducir al agresor hasta la llegada de más efectivos. La efectiva policial no presentó lesiones visibles, aunque refirió dolor en la muñeca y en la mano derecha.

El agresor, un turista oriundo de la provincia de Chaco, fue trasladado a la dependencia policial, donde se labraron actuaciones por el delito de resistencia a la autoridad.

La fiscal de Flagrancia, María Isabel Sánchez, ordenó notificarlo de la formación de la causa y dispuso su posterior libertad.