Tragedia: un colectivo cayó al río tras perder el control y murieron más de 20 personas

Un colectivo cayó al río tras un trágico accidente y murieron más de 20 personas

Al menos 23 personas murieron el pasado miércoles en el distrito Rajbari de Bangladesh, después de que un colectivo cayera al río mientras intentaba abordar un ferry. El omnibus transportaba a 50 pasajeros.

Entre las personas fallecidas se encuentran 11 mujeres, ocho niños y cuatro hombres. Todos los cuerpos fueron entregados a las familiares, excepto uno que aún no fue reclamado, según informó el medio local Daily Star.

Tras seis horas de operativo de búsqueda y en medio de un fuerte temporal, los bomberos lograron recuperar el colectivo con una grúa y el apoyo de buzos y agentes de la guardia costera.

Qué se sabe hasta ahora sobre el accidente

El colectivo se dirigía a Dacca e intentaba abordar un ferry cuando el conductor perdió el control y se precipitó al río. Las imágenes del accidente se volvieron virales en las redes sociales, al mostrar cómo el vehículo queda completamente sumergido en pocos segundos.

Los accidentes mortales son relativamente comunes en Bangladesh debido al mal estado de las rutas, el mantenimiento deficiente de los vehículos y la conducción temeraria.

La Organización Mundial de la Salud afirma que, si bien se notifican 5.000 muertes relacionadas con el tráfico cada año, se estima que las cifras reales son mucho mayores, superando las 31.500, según datos del 2023.