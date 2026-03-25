Robó un auto, lo estrelló contra una casa y generó una peligrosa fuga de gas: buscan al delincuente

El vehículo atravesó la reja y dañó la cabina de gas.

Un impactante episodio se registró este miércoles alrededor de las 6 de la mañana en Falucho al 7600, cuando un Chevrolet Corsa se metió dentro de una casa tras romper la reja del frente.

Según las primeras informaciones, el vehículo no solo atravesó el ingreso de la vivienda sino que también dañó la cabina de gas, lo que derivó en una pérdida en el lugar y motivó la intervención de personal especializado.

Ante la situación, se desplegó un operativo con la presencia de efectivos policiales y operarios de Camuzzi, quienes trabajaron para asegurar la zona.

Con el correr de las horas, se confirmó que el auto tenía pedido de secuestro por robo: había sido sustraído de una vivienda ubicada en la calle 176, entre San Lorenzo y Roca.

El propietario del vehículo relató que “rompieron una reja de la casa y se llevaron el auto rápidamente”.

Además, el conductor se dio a la fuga tras el choque y no fue encontrado en el lugar. “Escuché el impacto, tardé nada, un minuto, salí y ya no había nadie en el coche”, contó el dueño de la vivienda afectada.

En tanto, la otra propietaria del inmueble señaló que vivieron momentos de desesperación: “Agarré a la bebé y nos fuimos enseguida para afuera. No entendíamos nada, pero nos preocupamos mucho por la fuga de gas”.

Por su parte, un trabajador de la empresa Camuzzi advirtió que la situación pudo haber tenido consecuencias aún más graves: “Podría haber sido mucho más grave si se incendiaba el vehículo”, explicó.

Personal policial trabaja en el lugar para determinar las causas del hecho y encontrar al responsable.