Preocupación por el estado del Centro de Salud El Martillo: se cayó una parte del techo

El Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) exhibe desprendimientos en el techo y goteras.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) Mar del Plata denunció este jueves la "situación edilicia crítica" del Centro de Atención Primaria de Salud (Caps) municipal El Martillo, ubicado en Genova al 6600, tras la caída de una parte del cielo raso.

Si bien desde el gremio comunicaron en redes sociales (@cicopmgp) que durante esta jornada "debió interrumpirse la atención debido a la falta de condiciones que garanticen la seguridad de trabajadores y usuarios", fuentes de la Secretaría de Salud del Gobierno municipal aclararon que la atención no sufrió mayores complicaciones.

"Fue después de una tormenta que hubo en los últimos días. El sector quedó bloqueado, pero el Caps no dejó de atender. De hecho, ya están las membranas para empezar a trabajar", confiaron a este medio.

Desde la Cicop habían apuntado que "el deterioro edilicio, con desprendimientos en el techo y goteras, sumado a la falta de respuesta a reclamos reiterados, exponen una situación de riesgo evitable que no puede ser naturalizada".

El desprendimiento de cielorraso generó precupación en los trabajadores del Caps.

Las terribles condiciones en las que se encuentra el espacio reinaugurado hace casi 10 años, en octubre de 2017, quedan de manifiesto en las imágenes compartidas por el gremio, donde se visualiza la caída del cielorraso.

Por este motivo y como medida de contingencia, desde la secretaría de Salud dispusieron la redistribución del personal hasta tanto se realicen las reparaciones correspondientes. En este sentido, expresaron su "profunda preocupación" y que "el mantenimiento de la infraestructura sanitaria debe ser parte de una planificación sostenida, orientada a prevenir este tipo de situaciones riesgosas".

En un comunicado le ordenaron al Municipio "la inmediata intervención y resolución de esta situación".

"Lo ocurrido hoy implica la afectación de las condiciones de trabajo y el debilitamiento del sistema de salud local. Solicitamos al Ejecutivo municipal la inmediata intervención y resolución de esta situación, garantizando condiciones adecuadas para la atención y el trabajo", remarcaron desde el sindicato.

Además, consideraron que "lo sucedido no es un hecho aislado, sino que es la expresión de una política de desinversión y ausencia de planificación en el primer nivel de atención", y advirtieron que "es de público conocimiento que este Municipio es uno de los que menos porcentaje de presupuesto gasta en salud".

En días de lluvias se inunda el Centro de Salud El Martillo.

En última instancia, también expresaron que los propios trabajadores "pagan de su bolsillo agua envasada porque en la institución no es apta para el consumo", reafirmaron su "compromiso con la defensa de la salud pública" y exigieron que se "prioricen políticas que garanticen el derecho a la atención y el cuidado de quienes sostienen el sistema todos los días y de las personas que concurren".