Docentes universitarios dejan las aulas de la UTN por los bajos sueldos.

La presidenta de la Federación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut) Daniela Díaz confirmó a Noticias Argentinas que “casi mil docentes han dejado las aulas de la Universidad Tecnológica Nacional a nivel país”.

Diaz explicó que “muchos de ellos han tomado licencia sin goce de sueldo, o renunciado en el caso de los que no tienen la antigüedad para tomar esa licencia sin goce” y aclaró que "esta semana van a ser jornadas de clases, pero también de visibilización, de concientización, de trabajo con los alumnos sobre la problemática".

Según Noticias Argentinas, la dirigente señaló que los alumnos universitarios terminan siendo las “víctimas” del modelo de vaciamiento de la educación superior pública que empuja a los trabajadores a la huelga: “El alumno, por ahí, también ve que a la universidad, sea como sea, la seguimos sosteniendo. Tenés tu ascensor que funciona, tenés tus sanitarios, tus aulas en buenas condiciones; entonces cuesta entender qué es lo que estamos pasando”.

Cuánto cobra un docente universitario

La UTN tiene treinta sedes en todo el territorio nacional y atraviesa, al igual que el resto de las Universidades Públicas, crisis de presupuesto y salariales por el incumplimiento del gobierno de Milei a la vigente Ley de Financiamiento Universitario.

La remuneración de los docentes de la educación pública superior se redujo alrededor del 56% en dos años, representando una fuerte pérdida del poder adquisitivo. La titular de Fagdut subrayó que "un docente para trabajar en la universidad tiene que tener un título de grado, tiene que tener muchas veces un posgrado, son docentes de años, de trayectoria. Y realmente con el sueldo, es increíble”.

En los últimos cuatro presupuestos (2023-2026), el gasto en salarios fue, por lejos, el componente más importante del presupuesto de las Universidades Nacionales, dado que representa en promedio el 86,9% del total, mientras que los gastos de funcionamiento explican el 13,1%.

En este contexto, al comparar en términos reales el presupuesto de 2026 con el de 2023 se advierte que el grueso del ajuste recayó sobre los salarios del personal docente y no docente de Universidades Nacionales. Entre esos años, el gasto salarial se redujo en un 43,2%.