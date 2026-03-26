Robaron celulares cuando jugaban un partido de fútbol e intentaron venderlos

La recorrida que personal policial hacía por la comisaría duodécima permitió aprehender a uno de los dos sujetos que ofrecía a la venta un par de celulares robados minutos antes en una cancha donde varias personas jugaban al fútbol en la avenida Colón y Guido.

El damnificado, de 19 años, logró ubicar mediante geolocalización los equipos en inmediaciones de las calles Chilabert y Alberti. Allí se dirigieron los efectivos y vieron a dos personas que intentaban comercializarlos.

En ese momento uno de los dos masculinos efectuó detonaciones de arma de fuego al personal interviniente, sin herir a ninguno, y se dio a la fuga. El restante fue aprehendido en el lugar. En tanto, los equipos fueron hallados abandonados en la intersección de calles Alberti y Jerónimo Costa y restituidos a los propietarios.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la notificación de causa por encubrimiento y el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán.