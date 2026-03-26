Robaron celulares cuando jugaban un partido de fútbol e intentaron venderlos
Un sujeto fue aprehendido y otro se dió a la fuga. Le dispararon a la policía durante el procedimiento. No hubo heridos.
Por Redacción 0223
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La recorrida que personal policial hacía por la comisaría duodécima permitió aprehender a uno de los dos sujetos que ofrecía a la venta un par de celulares robados minutos antes en una cancha donde varias personas jugaban al fútbol en la avenida Colón y Guido.
El damnificado, de 19 años, logró ubicar mediante geolocalización los equipos en inmediaciones de las calles Chilabert y Alberti. Allí se dirigieron los efectivos y vieron a dos personas que intentaban comercializarlos.
En ese momento uno de los dos masculinos efectuó detonaciones de arma de fuego al personal interviniente, sin herir a ninguno, y se dio a la fuga. El restante fue aprehendido en el lugar. En tanto, los equipos fueron hallados abandonados en la intersección de calles Alberti y Jerónimo Costa y restituidos a los propietarios.
El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la notificación de causa por encubrimiento y el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
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