Adolescentes robaron un celular, rastrearon el equipo y los atraparon

El seguimiento mediante geolocalización del celular robado a un hombre que caminaba por la calle permitió interceptar y aprehender a los autores: dos adolescentes de 17 años que quedaron alojados en el Centro Especializado en Aprehensión (CEA) de Batán.



El hecho ocurrió el sábado a la madrugada cuando un hombre de 53 años denunció que dos personas lo interceptaron en Storni y Joaquín V. González y le sustrajeron el celular.



Fue personal del Comando de Patrullas y de la comisaría séptima quienes hicieron el seguimiento del equipo a través de la señal del mismo e interceptó a los sospechosos en inmediaciones de calles Ituzaingó y República del Líbano.



n el lugar y el equipo fue hallado en la zona de Falkner y Benito Juárez

l Walter Martinez Soto

CEA de Batán.

Ambos fueron aprehendidos e, lugar donde marcaba su última ubicación. En poder de los aprehendidos se procedió también al secuestro de un motovehículo sin dominio colocado, utilizado para cometer el ilícito.Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscadel Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso la formación de causa penal y el traslado de ambos al