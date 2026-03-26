Como en los 90: la exclusiva marca francesa que eligió a la Argentina para abrir sus locales

La moda internacional vuelve a apostar fuerte con un desembarco que recuerda a las épocas doradas del consumo premium. Se trata de Maje, la marca parisina que es furor en Europa y que confirmó la apertura de su primera tienda exclusiva en Buenos Aires para este mes de abril. La noticia genera altas expectativas entre las fanáticas del diseño urbano francés, marcando un hito en la expansión de marcas de lujo en el mercado local.

La boutique estará ubicada en el corazón del exclusivo shopping Paseo Alcorta, donde contará con un espacio de 100 metros cuadrados dedicados a la indumentaria femenina y accesorios. La llegada de esta firma no es casualidad, ya que viene de la mano del Grupo Leuru, el mismo operador que gestiona con éxito a gigantes como Sandro, Bimba y Lola y Levi’s. Es una apuesta clara por un público que busca calidad y ese estilo chic que define a las calles de París.

Maje tiene mucha presencia en Europa.

Cuántas tiendas tiene y en cuántos países está presente Maje

Fundada en 1998 por Judith Milgrom, la marca logró conquistar el mundo con una propuesta pensada para la mujer moderna que no quiere pasar desapercibida con prendas genéricas. Actualmente forma parte del poderoso grupo SMCP y opera más de 640 tiendas en 37 países, consolidándose como un referente del lujo accesible a nivel global. Sus colecciones suelen agotarse rápido en las capitales de la moda y ahora prometen repetir ese fenómeno en las vidrieras porteñas.

Con ingresos que superan los 450 millones de euros anuales, el gigante galo llega para competir en un segmento que estaba sediento de novedades internacionales de este calibre. Los especialistas del sector aseguran que este desembarco es solo el primer paso de un plan de expansión mucho más ambicioso para la región. Para los seguidores de las tendencias, es la confirmación de que Argentina vuelve a estar en el radar de las firmas que dictan el pulso de la moda.