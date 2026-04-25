Vuelve el lujo: la marca italiana que todos esperaban llega a la Argentina

El diseño italiano de alta gama recupera terreno en el escenario local con el desembarco de Alessi, la histórica firma reconocida por transformar objetos cotidianos en piezas de arte. Fundada en 1921, la marca se consolidó a nivel mundial mediante colaboraciones con los diseñadores más influyentes, ofreciendo productos que combinan estética y funcionalidad. Su llegada se produce en un contexto donde diversas compañías internacionales comenzaron a reactivar sus planes de inversión y distribución en el país.

Cuándo desembarca la marca Alessi en Argentina

La firma será representada de forma exclusiva por Grupo Mendizabal, una empresa de capitales nacionales que ya lidera el desarrollo de otras etiquetas globales de renombre. Según confirmaron los responsables de la operación, los productos de la casa italiana estarán disponibles en el mercado argentino a partir del próximo mes de junio. Este movimiento comercial busca satisfacer a un segmento de consumidores que demanda artículos de lujo con una fuerte impronta de autor.

La marca activó su plan de inversión.

Facundo Mendizabal, presidente del grupo encargado de la distribución, destacó que el regreso de este tipo de firmas internacionales es una señal positiva para el mercado interno. "Alessi trabaja sobre la idea de que lo cotidiano también puede ser extraordinario", afirmó el directivo sobre la filosofía que guía a la compañía europea. Para el empresario, que las marcas globales vuelvan a mirar a la Argentina indica que el país recupera su relevancia regional.

Este desembarco se inscribe en una tendencia más amplia del comercio internacional que permite integrar nuevamente la oferta comercial nacional con innovación extranjera. El objetivo es aplicar una estrategia que combine el prestigio global de la marca con un fuerte arraigo en el punto de venta local. De esta manera, el diseño de lujo italiano busca posicionarse como una opción distintiva para la decoración y el equipamiento de los hogares argentinos.